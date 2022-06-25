«Пустышка»: журналист Die Welt про статус кандидата в ЕС для Украины Die Welt: предоставленный Украине статус кандидата в ЕС является «пустышкой»

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Журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц заявил, что статус кандидата в члены Евросоюза для Украины является «пустышкой». Он добавил, что он не имеет юридической силы и ни к чему не обязывает Европу. Он пояснил, что этот статус был создан для стран шести западнобалканских стран, чтобы они оставались «замотивированными».

По правде говоря, статус кандидата — это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает. Предыдущие страны-кандидаты никогда ранее не были кандидатами, — сказано в публикации.

Он отметил, что Украина и Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10–15 лет. По его мнению, когда это произойдёт территории обеих стран будут значительно меньше.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС ещё не означает начала переговоров о вступлении. Он отметил, что Киеву придётся пройти большой путь и провести огромную работу. Он подчеркнул, что присвоение статуса Украине не означает втягивание остальных участников ЕС в украинский кризис. Он призвал Европу обеспечить безопасность своих граждан в этом вопросе.