Пушков заявил, что США начали «сыпаться»

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Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что большая часть «стратегии» Киева по «возвращению» полуострова должна быть засекречена. По его словам, тайными следует сделать шаги, которые касаются вопросов безопасности.

Обнародование же оставшейся части «стратегии» позволит убедить украинцев, что Киев что-то делает для «возвращения» территорий и проживающих там людей, рассказал Кориневич в интервью «Укринформу». Он добавил, что «процесс по наработке...