Мир

Пушков заявил, что США начали «сыпаться»

06:25, 02 июня 2020 28
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Соединённые Штаты «начинают сыпаться» и сейчас они переживают времена «сумятицы».

Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу, — пояснил сенатор в своём Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков оценил решение главы Белого дома Дональда Трампа пригласить на саммит «Большой семёрки» российского президента Владимира Путина. По его словам, президент США не чувствует, что «G7 правильно представляет происходящее в мире» и он чертовски прав.

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