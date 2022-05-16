Пушков раскритиковал угрозы Евросоюза об изоляции Турции в НАТО

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Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своём Telegram-канале угрозы стран Европы об изоляции Турции в НАТО в случае, если Анкара не сменит позицию по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс. Речь идёт о угрозах, которые озвучил глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер. Парламентарий заключил, что «изоляторы» в конечном итоге сами себя «изолируют» от остального мира.

Россию — изолировать, Иран — изолировать, Сирию, Венесуэлу, Китай — изолировать, а теперь и Турцию? Не слишком ли много звучит на Западе угроз? — написал Пушков.

Он выразил уверенность, что подобная политика Запада скажется на его экономике из-за многочисленных «блокировок».

Американское руководство столкнулось с новым «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в Соединённых Штатах, написало ранее издание Politico. В публикации отмечается, что скачок цен на энергоресурс угрожает дальнейшим ростом инфляции в стране. Автор статьи уточнил, что стоимость природного газа в США выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие. Издание указывает на то, что увеличение стоимости привело к удорожанию всех аспектов жизни американцев: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией.