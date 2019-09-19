https://static.news.ru/photo/88101cfa-b27b-11e9-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков поблагодарил США за сближение России и Китая.

В «большой тройке» сверхдержав Россия и Китай держатся вместе, а США — против обоих. Давление со стороны США гарантирует близость интересов и позиций России и Китая, — написал он на своей странице в Twitter.

Так он отреагировал на итоги заседания Совета Безопасности Организации объединённых наций (СБ ООН), во время которого Россия и Китай наложили вето на проект Бельгии, Германии и Кувейта по прекращению огня в Идлибе.

Россия и Китай вновь выступили вместе, наложив в Совбезе ООН вето на западный проект резолюции по Идлибу. В «большой тройке» сверхдержав Россия и Китай держатся вместе, а США - против обоих. Давление со стороны США гарантирует близость интересов и позиций России и Китая. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что цель этого проекта — спасти находящих в регионе террористов от окончательного разгрома.