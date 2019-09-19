Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков поблагодарил США за сближение России и Китая.

В «большой тройке» сверхдержав Россия и Китай держатся вместе, а США — против обоих. Давление со стороны США гарантирует близость интересов и позиций России и Китая, — написал он на своей странице в Twitter.

Так он отреагировал на итоги заседания Совета Безопасности Организации объединённых наций (СБ ООН), во время которого Россия и Китай наложили вето на проект Бельгии, Германии и Кувейта по прекращению огня в Идлибе.

Ранее News.ru писал о том, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что цель этого проекта — спасти находящих в регионе террористов от окончательного разгрома.

News.ru в соцсетях