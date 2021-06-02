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Пушков отреагировал на жалобу Зеленского из-за «Северного потока — 2»

03:49, 03 июня 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отказ от вооружённых сил поможет Украине избавиться от иллюзий, заявил член Совфеда Алексей Пушков. Так он в Twitter прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о последствиях для Киева после открытия «Северного потока — 2».

Зеленский 2 июня пожаловался на то, что Украина потеряет около 3 млрд долларов после того, как заработает газопровод, из-за этого могут возникнуть проблемы с финансированием армии. Пушков считает, что урезание расходов на военных пойдёт Украине лишь на пользу.

Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооружённый конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия, — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что достроенный «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа и лишит её порядка $3 млрд. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, из-за этого Киеву нечем будет платить за украинскую армию.

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