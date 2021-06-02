Пушков отреагировал на жалобу Зеленского из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/5b9723ca-30d5-11ea-8ea8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отказ от вооружённых сил поможет Украине избавиться от иллюзий, заявил член Совфеда Алексей Пушков. Так он в Twitter прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о последствиях для Киева после открытия «Северного потока — 2».

Зеленский 2 июня пожаловался на то, что Украина потеряет около 3 млрд долларов после того, как заработает газопровод, из-за этого могут возникнуть проблемы с финансированием армии. Пушков считает , что урезание расходов на военных пойдёт Украине лишь на пользу.

Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооружённый конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия, — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что достроенный «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа и лишит её порядка $3 млрд. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, из-за этого Киеву нечем будет платить за украинскую армию.