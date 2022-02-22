Пушилин назвал пределы границы ДНР

Границы Донецкой народной республики (ДНР) будут в пределах Донецкой области, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, аналогичным образом также необходимо рассматривать и вопрос с Луганской народной республикой (ЛНР).

В конституции Донецкой Народной Республики, в конституции Луганской Народной Республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время, — сказал Пушилин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признаёт ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали. По его словам, Москва остаётся открытой к дипломатическим контактам с западными партнёрами, она в них заинтересована. Он также подчеркнул, что несмотря на признание Россией республик, ситуация в ДНР и ЛНР по-прежнему неспокойная, многие жители испытывают чувство опасности.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин и Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ.