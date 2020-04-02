Психолог предупредил о росте числа разводов из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2f04a7fa-74ec-11ea-90b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Семейные пары, которые из-за коронавируса вынуждены находиться дома на самоизоляции, могут не выдержать стресса и расстаться. Такого мнения придерживается профессор биопсихологии Свободного университета Берлина Петер Вальшбургер.

Всё общество находится под давлением. Будет больше пар, в которых и до этого были конфликтные отношения и которые больше не смогут находиться вместе, — заявил в интервью «Интерфаксу» эксперт.

Вместе с тем он добавил, что в некоторых семьях общественные ограничения, напротив, приведут к большей солидарности.

Из-за коронавируса в Германии действуют строгие ограничения общественной жизни, закрыты все общественные места, кроме продуктовых магазинов, людям запрещено находиться на улице больше двух, за исключением семей, в которых больше двух человек.

Кабмин страны подвёл промежуточный итог мерам по самоизоляции граждан. Согласно ему, распространение коронавируса в ФРГ происходит всё ещё очень быстро. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. По его словам, распространение заболевания слишком быстрое, чтобы смягчить карантин. Зайберт призвал сделать всё возможное, чтобы замедлить распространение COVID-19, которое, по его словам, невозможно остановить в настоящее время.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.