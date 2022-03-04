Псаки: в США не рассматривают вариант исключения России из Совбеза ООН

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга сообщила, что в США не готовы рассматривать вариант исключения России из Совета Безопасности ООН. Она также добавила, что американские власти не намерены вводить бесполётную зону над Украиной, поскольку это может привести к прямому военному столкновению с РФ.

США не видят возможности исключения России из состава Совбеза ООН. Также Америка не намерена вводить бесполётную зону над Украиной, — сказала Псаки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Путин недавно заявил на совещании с постоянными членами Совбеза, что специальная военная операция идёт на Украине строго в соответствии с графиком и по плану. Все задачи, поставленные перед военными, успешно решаются.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что по итогам второго раунда 3 марта переговоров Москва и Киев договорились о гуманитарных коридорах для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах. Ранее об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Мединский отметил, что стороны достигли существенного прогресса. Подоляк, в свою очередь, отметил, что Киев не получил желаемого результата переговоров.