Псаки: США введут блокирующие санкции против РФПИ

Джен ПсакиФото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон из-за спецоперации РФ на Украине введёт полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций. Ограничения к финансовой структуре применят за то, что она привлекает капитал в сектора экономики РФ, указала Псаки в Twitter.
Министр финансов также введёт полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций — принадлежащей государству финансовой структуры, которая функционирует как суверенный фонд благосостояния, который отвечает за привлечение капитала в сектора российской экономики с высоким потенциалом роста, — отмечается в её сообщении.
Минфин США уже ввёл санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности РФ.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввёл санкции в отношении Альфа-банка и банка «Открытие». Ограничения касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года. Также под санкции попали банк «Россия» и Промсвязьбанк, Минобороны России, СВР, «Оборонпром», «Рособоронэкспорт», КамАЗ, «Севкомфлот», «Севмаш», ракетно-космический центр «Прогресс».