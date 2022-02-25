Псаки: США введут блокирующие санкции против РФПИ

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Министерство финансов США заявило о введении санкций в отношении президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности РФ. Поводом для введения ограничений в заявлении ведомства названо «вторжение» на Украину.

Сегодня Соединённые Штаты в координации с союзниками и партнёрами продолжили давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину и ввели санкции против президента Российской Федерации...