Псаки сообщила об отказе США воевать с РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США ни при каком сценарии не отправят американскую армию на Украину, чтобы она воевала с Россией. Повторять эту истину она устала, отметила Псаки в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

Я не знаю, сколько ещё раз мне придётся это повторить: не существует сценария, при котором президент [Джо Байден] отправит американские войска воевать на Украине против России, — подчеркнула представитель Белого дома.

Псаки ещё раз указала на то, что Байден ни при каких обстоятельствах не изменит данного решения.

Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией, — пояснила она.

Ранее стало известно, что Вашингтон готов к дипломатическим контактам с Москвой, главное — чтобы это было не притворство и не «театр кабуки», заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он указал на то, что Москве следует показать серьёзность намерений, «снизив градус эскалации».