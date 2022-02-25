Псаки: Белый дом введёт санкции против Путина и Лаврова

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон введёт санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Ограничения вступят в силу после того, как подобные санкции введёт Евросоюз, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Псаки добавила , что под американские ограничения из-за событий на Украине попадут также члены Совбеза РФ.

США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности, — подчеркнула представитель Белого дома.

Суть санкций она пообещала раскрыть позже, указав лишь, что в отношении высших российских чиновников будет введён, в том числе «запрет на поездки».

Ранее стало известно, что 25 февраля о санкциях в отношении Владимира Путина и Сергея Лаврова объявили в Лондоне и Брюсселе. Ограничения касаются заморозки активов, но при этом не затрагивают поездки российских руководителей. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже заявила, что ни Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом.