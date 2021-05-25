Протестующие подожгли Дворец правосудия на западе Колумбии

https://static.news.ru/photo/c23257a4-bdcd-11eb-83c6-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

Здание Дворца правосудия в городе Тулуа в западном департаменте Валье-дель-Каука подожгли участники протестных акций, несколько недель продолжающихся в Колумбии. Об этом сообщает радиостанция La FM.

По данным СМИ, инцидент произошёл вечером во вторник, 25 мая. Группа участников протеста подожгла здание, где проходят судебные разбирательства. Также они не позволяли проехать к месту происшествия пожарным автомобилям.

Сообщается, что никто не пострадал. При этом беспорядки в нескольких районах города продолжаются.

Демонстрации против налоговой реформы проходят в Колумбии с 28 апреля 2021 года. В результате беспорядков пострадали более двух тысяч человек. Не менее 42 человек погибли.

В результате народных волнений правительство согласилось внести изменения в планы реформы, а министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.

Ранее сообщалось, что руководство Колумбии продлило запрет на пересечение сухопутных и речных рубежей страны ещё на три месяца — до 1 июня 2021 года ради предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19.