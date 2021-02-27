Власти Колумбии продлили закрытие границ до 1 июня

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Руководство Колумбии продлило запрет на пересечение сухопутных и речных рубежей страны ещё на три месяца — до 1 июня 2021 года ради предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, рассказали в Миграционной службе республики. Первоначально ограничение планировали отменить 1 марта.

По словам гендиректора по миграции государства Хуана Паласиоса, решение МВД от 26 февраля 2021-го пролонгировало не только закрытие границ с Панамой, Эквадором, Перу, Бразилией и Венесуэлой, но и включило в документ некоторые исключения — разрешили проезд грузовикам, а также спецтранспорту в случае ЧС и форс-мажоров, передаёт ведомство. Чиновник добавил, что Колумбия следит за развитием пандемии COVID-19 в соседних странах, чтобы понять, придётся ли продлевать запрет или Богота сможет открыть КПП раньше.

Мы не можем ослабить бдительность. COVID-19 не проводит различий между национальностями, и мы должны следовать рекомендациям органов здравоохранения, чтобы вместе преодолеть эту пандемию, — отметил Паласиоса.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Накануне министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса ужесточил действующие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В подписанном чиновником документе речь идёт о северных регионах страны: Ломбардии и Пьемонте, в частности, о городах Милан и Турин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во французской Ницце проходит акция протеста против решения властей о введении карантина в выходные дни. В ней участвуют около 400 человек. Митинг организован активистами ассоциации «Патриоты». Они называют меры, принимаемые властями в связи с пандемией коронавируса, «санитарной диктатурой».