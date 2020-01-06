https://static.news.ru/photo/e8b0fafe-3122-11ea-9522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани началась на юго-востоке страны, в Кермане. Это родной город убитого американцами военного.

Трансляцию мероприятия ведёт государственное телевидение Ирана. Десятки тысяч человек вышли на улицы. Участники церемонии несут траурные знамена и флаги, а также портреты Сулеймани и скандируют лозунги, осуждающие действия «империалистических сил».

Согласно последней воле генерала, он должен быть похоронен в обычной солдатской могиле.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

6 января сенаторы от Демократической партии США обвинили президента в том, что он отдал приказ о ликвидации иранского генерала без формального одобрения законодателей, и потребовали представить им данные об операции, писал NEWS.ru.