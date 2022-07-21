«Пропагандистская профанация»: эксперт о реальных успехах комплексов HIMARS Военный эксперт оценил эффективность американских комплексов HIMARS

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Американские РСЗО HIMARS не влияют на фронтовую обстановку на Украине, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru специалист отметил, что пять из 10 ракетных комплексов, находящихся в распоряжении ВСУ, уже выведены из строя. Матвийчук считает, что заявления о мощи HIMARS являются «пропагандистской» фикцией. Эксперт подчеркнул что Российские артиллерийские силы насчитывают около двух тысяч орудий. В связи с этим, «нагнетание ситуации» вокруг американских РСЗО со стороны Вашингтона и Киева — плоды пропагандистской деятельности.

Если говорить о нагнетании ситуации вокруг комплексов HIMARS, то уже даже не смешно. Эти 10 установок, причем половина уже раздолбана, абсолютно не влияют на развитие фронтовой обстановки. Абсолютно пропагандистская деятельность, ничего реального за собой не имеющая. Наша артиллерийская группировка на Украине насчитывает две тысячи стволов, так что сами понимаете всю абсурдность подобных заявлений, профанация, да и только, — заявил Матвийчук.

Ранее агентство РИА Новости писало о том, что HIMARS, которые в данный момент работают на Южном направлении на Украине, укомплектованы военными НАТО и США. Уточняется, что натовцы не доверяют украинским военным, в связи с чем за их охрану и расчеты отвечают сами иностранцы. Уточняется, что в распоряжение солдат ВСУ попадают лишь время пуска и координаты целей.

Глава Пентагона Ллойд Остин доложил, что США передадут Украине еще четыре РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи. Он уточнил, что новый пакет Соединенные Штаты предоставят Киеву на текущей неделе. Он также указал, что США уже передали Украине 12 из более 20 выделенных РСЗО HIMARS.