Проникшая в Белгородскую область колонна бронетехники ВСУ попала на видео «РВ»: колонну бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область сняли на видео

Фото: Staff Sgt. Jordan Sivayavirojna / Keystone Press Agency / Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором запечатлена колонна бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) до нападения на Белгородскую область. По информации канала, съемка велась неонацистской группировкой, находящейся в подчинении Главного управления разведки (ГУР) Украины. На опубликованных кадрах можно увидеть американские бронетранспортеры (БТР) MRAP International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee. Минобороны информацию не комментировало.

На видеозаписи также можно увидеть людей в военной форме с желтыми повязками. Позже стало известно, что ВС РФ захватили у украинских диверсантов MRAP MaxxPro.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.