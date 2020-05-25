Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 заявления Стрелкова

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Заявления экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), сделанные в СМИ, могут быть приобщены прокуратурой Нидерландов к делу о катастрофе Boeing в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Интервью могут быть добавлены в дело, которое очень большое и содержит самые разнообразные документы. Однако пока не ясно, будут ли определённые интервью Гиркина использованы в качестве [подтверждающих] доказательств, — рассказала ван де Мосдейк журналистам ТАСС.

Ранее Гиркин признал «моральную ответственность» за гибель пассажиров во время крушения Boeing MH17. В интервью The Times он заявил, что ополченцы не сбивали воздушное судно. Он также отрицает причастность к крушению лайнера российских военных.

Boeing MH17 разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Воздушная машина летела из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, они погибли. Международное следствие установило личности четырёх человек, причастных к крушению. Якобы они доставили с территории России на Украину зенитную установку «Бук», из которой был сбит Boeing. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина РФ: Игорь Гиркин, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

NEWS.ru писал, что независимый эксперт Юрий Антипов заявил об обнаружении ключевой улики по делу о крушении Boeing MH17.