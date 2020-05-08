Независимый эксперт обнаружил ещё одну улику в деле о крушении MH17

https://static.news.ru/photo/3d7e1448-91f6-11ea-84bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Независимый эксперт Юрий Антипов, изучающий дело о крушении малайзийского «Боинга» MH17 заявил, что обнаружил ключевую улику.

По его словам, «слепые» голландские эксперты, которые расследуют трагедию, в упор не видят фото обгорелых попугаев. Очередная мёртвая птица, также обнаруженная в Петропавловке, лежит на траве, не тронутой пожаром.

Как отмечается, коллекцию попугаев перевозил один из пассажиров лайнера. Именно на Петропавловку посыпались первые фрагменты самолёта, а также тушки птиц. Однако сообщалось, что последняя отметка «Боинга» располагалась южнее села, в то время как многие обломки упали севернее Петропавловки, пишет «Царьград».

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела по крушению МН17. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате происшествия скончались 298 человек.