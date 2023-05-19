Профессиональный попрошайка. После F-16 Зеленский потребует дать ему бомбу? Украина продолжает вымаливать новую технику, откладывая пресловутый контрнаступ на потом

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Последние несколько месяцев украинские бонзы громко, с нотами отчаянья в голосе клянчат «лiтаки» у своих западных покровителей. Сам пан Зеленский на очередных общеевропейских посиделках пафосно возопил: «Так дайте же нам, наконец, крылья!» Его министр обороны Резников в натовском кругу перед камерами даже демонстрировал не совсем чистый носовой платок с картинками каких-то самолетиков. Словом, в очередной раз в Киеве начинают игру в чудо-оружие, которого только и не хватает для изгнания «страшных оккупантов», полной победы и дележа контрибуции.

НАТО всегда давало оружие Украине по системе Станиславского

И каждый раз совместная постановка НАТО и Украины проходит все те же мизансцены. Так было со «святыми» Javelins, с которыми изображали даже Богоматерь. Затем пришло время тяжелых гаубиц и систем залпового огня HIMARS. И каждый раз зеленковцы клялись, что только этой мощи недостает для изгнания москалей и торжества всеобщей гармонии. А западные хозяева, как бы смущаясь и оговариваясь, что не являются стороной, вовлеченной в украинский конфликт, после некоторых колебаний и даже публичного заламывания рук все-таки соглашались с очередной заявкой Украины. Тем более что Москва каждый раз отделывалась выражением серьезной озабоченности и сомнениями, что такие западные решения послужат делу урегулирования конфликта. Однако красные линии, которые не следовало бы пересекать, постепенно превратились в подобие мема.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press ЗРК Patriot

И так, ступенька за ступенькой натовские вожди поднимали уровень своего участия в затягивании украинского конфликта. За HIMARS пришли на Украину системы ПРО, включая Patriot по полмиллиарда за штуку без учета ракет-перехватчиков. Затем — крылатые ракеты с радиусом действия в сотни километров.

Немецкие танки на Украине перестали кого-либо смущать

Но дольше всего по-артистически шло импровизированное перетягивание каната по поводу поставок украинцам танков. Танки — это ведь не совсем уж оборонительное оружие. Дольше всех «смущались» немцы, от которых требовали Leopard. Берлин слегка тормозил, памятуя о том, что в последний раз немецкие танки были на Украине в 1943 году. Но французы создали прецедент, решив послать Украине свои легкие колесные танки. И все страны, что не хотели первенства в снабжении броней ВСУ, с облегчением вздохнули. Заодно выяснилось, что давно ведется подготовка украинских танковых экипажей на натовской бронетехнике.

Теперь оказывается, что для гарантированной победы украинцам необходимы только современные американские истребители F-16. Притом что за прошедшие месяцы НАТО отправило на Украину чуть не целый парк МиГ-29, которые оставались на вооружении у наших бывших союзников по Варшавскому договору. Ряд наших машин были заранее переделаны под запуск английских крылатых ракет.

Фото: Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press Танки Leopard

А может, дать один самолет, но для эмигранта Зеленского?

F-16 — самолеты далеко не новые, но, видимо, ВСУ надо с чего-то начать. И эти истребители рассматриваются как самые пока доступные из штатовских арсеналов. Весьма характерно, что опять многочисленные и противоречащие одно другому заявления западных политиков и военных создают атмосферу сбивающего с толку «белого шума».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявляет, что у его страны нет таких истребителей, но Лондон всячески технически будет поддерживать украинских воинов. По словам польского лидера Анджея Дуды, его страна и так отдала все МиГ украинцам. И Эммануэль Макрон не остался в стороне, но обещал только подготовить пилотов. Хотя и тренажеров для F-16 во Франции нет. Зато потом можно будет впарить украинцам старенькие «Миражи». Тут у каждого еще и свой меркантильный интерес.

Словом, говорят все и одновременно, но под шумок таких заявлений выясняется, что украинские летчики, видимо, давно осваивают специфику американских истребителей за океаном. А Киев может и дальше отнекиваться от решающего наступа в ожидании вожделенных самолетов. Интересно, после получения самолетов Зеленской потребует дать ему Н-бомбу?

Хотя нельзя исключить, что в какой-то момент Зеленскому предоставят один самолет для окончательного отлета куда-нибудь в Австралию.