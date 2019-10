Сытник рассказал, что бюро намеренно скрыло данные о Клинтон и раскрыло — о Поле Манафорте. При этом он уточнил, что Россия также вмешивалась в выборы в США.

#BREAKING :



BlazeTV has audio of Atrem Sytnyk (Director for National Anti Corruption in Ukraine) saying how they intentionally sealed Clinton’s record’s and released Manafort’s records.



They helped rig the election for Hilary.



Ukraine helped HRC. pic.twitter.com/WayC6MMXyL