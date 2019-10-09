https://static.news.ru/photo/ba748602-ea9f-11e9-8a6d-fa163e074e61_660.jpg Артём Сытник Фото: gov.ua

Американский телеканал BlazeTV опубликовал запись разговора главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника. В беседе с двумя мужчинами, названными «Коля» и «Иван», он признаётся, что НАБУ оказывало помощь Хиллари Клинтон на президентских выборах в США в 2016 году.

Сытник рассказал, что бюро намеренно скрыло данные о Клинтон и раскрыло — о Поле Манафорте. При этом он уточнил, что Россия также вмешивалась в выборы в США.

#BREAKING :



BlazeTV has audio of Atrem Sytnyk (Director for National Anti Corruption in Ukraine) saying how they intentionally sealed Clinton’s record’s and released Manafort’s records.



They helped rig the election for Hilary.



Ukraine helped HRC. pic.twitter.com/WayC6MMXyL — Ryan Jensen (@realRyanJensen) 7 октября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что первый замдиректора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет передавал посольству США в Киеве данные, которые, по его мнению, могли негативно повлиять на ход событий в Украине. По словам депутата Рады Андрея Деркача, Углава делился информацией с Вашингтоном через свою помощницу Полину Чиж.