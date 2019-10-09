Американский телеканал BlazeTV опубликовал запись разговора главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника. В беседе с двумя мужчинами, названными «Коля» и «Иван», он признаётся, что НАБУ оказывало помощь Хиллари Клинтон на президентских выборах в США в 2016 году.
Сытник рассказал, что бюро намеренно скрыло данные о Клинтон и раскрыло — о Поле Манафорте. При этом он уточнил, что Россия также вмешивалась в выборы в США.
Ранее News.ru писал, что первый замдиректора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет передавал посольству США в Киеве данные, которые, по его мнению, могли негативно повлиять на ход событий в Украине. По словам депутата Рады Андрея Деркача, Углава делился информацией с Вашингтоном через свою помощницу Полину Чиж.