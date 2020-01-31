https://static.news.ru/photo/3dd053ba-4413-11ea-911f-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко и Майкл Помпео Фото: MFA_Ukraine/twitter.com

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с госсекретарём США Майклом Помпео сотрудничество двух государств в сфере безопасности. Глава украинского внешнеполитического ведомства также сообщил своему американскому коллеге о стремлении Киева привлечь стратегические инвестиции Штатов в военно-техническую и энергетическую отрасли.

Пристайко в разговоре с Помпео напомнил, что Украина является партнёром США в деле поддержания безопасности в мире. Дипломат также выразил американскому партнёру благодарность за «системную поддержку и расширение практической помощи» Киеву.

A very constructive meeting between FM @VPrystaiko & @SecPompeo in #Kyiv . The counterparts discussed:

further deepening of the U.S. - Ukraine Strategic Partnership;

advancing military and economic cooperation;

strengthening bipartisan U.S. support to #Ukraine pic.twitter.com/nK1NwK2fSf — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 31, 2020

Госсекретарь США заверил, что Вашингтон полностью поддерживает Киев «в вопросе прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объёме», рассказали в украинском МИД.

Как писал NEWS.ru, 29 января Штаты расширили антироссийские санкции за счёт чиновников города Севастополя, который американцы и европейцы считают оккупированной частью Украины. В Госдуме новые ограничительные меры Вашингтона назвали оскалом «беззубого пса».