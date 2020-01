Пристайко в разговоре с Помпео напомнил, что Украина является партнёром США в деле поддержания безопасности в мире. Дипломат также выразил американскому партнёру благодарность за «системную поддержку и расширение практической помощи» Киеву.

A very constructive meeting between FM @VPrystaiko & @SecPompeo in #Kyiv . The counterparts discussed:

further deepening of the U.S. - Ukraine Strategic Partnership;

advancing military and economic cooperation;

strengthening bipartisan U.S. support to #Ukraine