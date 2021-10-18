«Приняли к сведению»: в НАТО отреагировали на приостановку миссии в России

Североатлантический альянс принял к сведению решение российских властей о приостановке миссии организации в России, заявила официальный представитель НАТО в РФ Оана Лунгеску. Она отметила, что объединение сожалеет о таком шаге Москвы, передаёт РИА Новости.

Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве, — сказала она.

В свою очередь представитель Государственного департамента Соединённых Штатов отметил, что несмотря на действия российских властей, политика НАТО в отношении Москвы останется прежней. В том числе продолжит существовать возможность для диалога между сторонами.

Политика НАТО относительно России остаётся постоянной: это сила, определение и реагирование на российскую агрессию, но оставляя в то же время дверь открытой для значимого диалога, — отметил он.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми российских дипломатов. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии.

Североатлантический альянс до этого дал российским дипломатам, лишённым аккредитации при НАТО, время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель. Они, по данным Альянcа, являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено