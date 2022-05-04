«Принял наркотики»: сенатор о словах Зеленского про репарации от России Сенатор Цеков назвал Зеленского наркоманом после его требований репараций от России

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский принимает наркотики, после чего делает заявления подобные требованию репарации от России на восстановление его страны, отсюда и уверенность лидера соседнего государства, рассказал NEWS.ru член Совфеда Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что Зеленский «почувствовал себя чуть ли не проповедником на территории свободного мира» после рекламы на Западе. Спикер также не исключил, что глава Украины не понимает значения слова «репарации».

Их выплачивают победителям. Зеленский уверен, что победит в этой братоубийственной войне Киева с Востоком Украины, захотевшем жить по-другому ещё в 1991-м? Мы помогаем востоку и югу Украины освободиться от украинского нацизма и фашизма. Все надежды Зеленского наивны, его слова раскручивают на Западе, они не являются предметом серьёзных решений в будущем. На Западе ему сделали хорошую рекламу, как и всем антироссийским политикам. Он почувствовал себя чуть ли не проповедником на территории, как он считает, свободного мира, который будет сужаться. Свободный мир — Европа и США. [Уверенность Зеленского] от употребления наркотиков, он их примет и сразу уверенность появляется, море по колено, — подытожил Цеков.

Зеленский заявил, что в восстановлении страны должны участвовать и Россия, и страны Европы. При этом от Москвы Киев надеется получить репарации, отметил он в ходе выступления в видеоформате на встрече исполнительных директоров, который организовала газета The Wall Street Journal. Глава Украины отметил, что соответствующие сигналы он получает от стран Запада. Кроме того, в настоящий момент Киев «борется за всю Европу», а значит, и европейские страны должны будут помочь в восстановлении Украины, сказал он.