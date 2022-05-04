Зеленский заявил, что восстанавливать Украину должны Россия и Европа Зеленский: Россия должна выплатить Украине репарации

Владимир Зеленский / Фото Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в восстановлении страны должны участвовать и Россия, и страны Европы. При этом от Москвы Киев надеется получить репарации, отметил он в ходе выступления в видеоформате на встрече исполнительных директоров, который организовала газета The Wall Street Journal, сообщает ТАСС.

Россия должна выплатить Украине репарации. Мы отчётливо понимаем это, — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что соответствующие сигналы он получает от стран Запада. Кроме того, в настоящий момент Киев «борется за всю Европу», а значит, и европейские страны должны будут помочь в восстановлении Украины, сказал он.

Вся Европа должна понять это и помочь в восстановлении нашей страны, нашей промышленности, а также, конечно, прийти на наш рынок, — заключил Зеленский.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил о необходимости найти $600 млрд, которые уже требуются Украине на её восстановление. Цифра приблизительная, отметил он в ходе выступления на саммите исполнительных директоров. Он уточнил, что говорит о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий».