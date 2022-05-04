Зеленский: на восстановление Украины потребуется до $600 млрд

Владимир Зеленский / Фото President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минимум $600 млрд уже требуется стране на её восстановление. Цифра приблизительная, отметил он в ходе выступления в видеоформате на саммите исполнительных директоров, которую организовала The Wall Street Journal, сообщает ТАСС.

Ранее я говорил об убытках в размере $600 млрд, — сказал украинский лидер.

Он уточнил, что говорит о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий».

Мы сможем восстановить всё, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению, — подчеркнул Зеленский.

Он предложил западным бизнесменам использовать такую возможность для своих компаний, пообещав выгодные условия для работы на Украине.

Вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе, — пояснил Зеленский.

Ранее стало известно, что Киев настаивает на том, чтобы западные страны, предложившие помощь, выполнили свои обещания и «обратили их в реальную финансовую поддержку», заявил 24 апреля заместитель главы Центрального банка Украины Сергей Николайчук. Он указал, что стране потребуется от $5 до $7 млрд в месяц. Николайчук оценил восстановление республики в $600 млрд.