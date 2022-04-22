Bloomberg: Киев потребовал у международного банка более $5 млрд

Киев настаивает на том, чтобы западные страны, предложившие помощь, выполнили свои обещания и «обратили их в реальную финансовую поддержку», заявил заместитель главы центрального банка Украины Сергей Николайчук в интервью Bloomberg. Он указал на то, что республике потребуется от $5 млрд до $7 млрд в месяц.

Мы слышим множество обещаний и клятв, но наши международные партнёры должны проделать колоссальную работу, чтобы они превратились в осязаемую помощь, — заявил Николайчук.

Он отметил, что Украине нужно от $5 млрд до $7 млрд долларов в месяц, чтобы заполнить дефицит бюджета, вызванный спецоперацией России. Николайчук оценивает восстановление республики в $600 млрд. Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ущерб в $550 млрд.

По данным Bloomberg, Украину поддержали США, Польша, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Швеция, Эстония, Канада, Япония, Чехия и Словакия. Они оказали финансовую, гуманитарную и военную помощь. Наибольшую финансовую поддержку оказал Вашингтон — €7,6 млрд и Варшава — €1 млрд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Украине $4,8 млрд на восстановление страны. Как он сообщил на своей странице в соцсети Instagram (деятельность соцсети в России запрещена), с соответствующей просьбой он обратился во Всемирный банк накануне во время министерского круглого стола.