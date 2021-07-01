Принцы и тайное правительство: экс-советница Рейгана раскрыла принципы КГБ

Аббревиатура КГБ в период коммунизма в СССР стала синонимом чего-то устрашающего. Это было теневое правительство, а организация занималась самыми разными вещами. Об этом пишет бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в книге «Доверяй, но проверяй!».

По её словам, при последнем генеральном секретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачёве в элиту КГБ входили наиболее интеллигентные и изощрённые умы Советского Союза. Новый облик КГБ приобрёл благодаря генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову. Он привлёк в организацию самые светлые умы из советского академического мира. В начале 1980-х стартовала настоящая кампания в литературе, кино и на телевидении, представляющая обществу новый облик агента КГБ — героя, побеждающего своих врагов за счёт интеллекта.

Тех, кто находился наверху этой организации, Масси называла «принцами» КГБ. Она была знакома с двумя из них.

В них было много таинственности и они выглядели подтянутыми, одевались в хорошо сшитые костюмы-тройки из западного сукна, и они поддерживали желание Горбачёва о переменах в обществе, — отметила Масси.

Она вспомнила, что один из «принцев» КГБ выступал за открытую гласность и плавающий курс рубля. Подобные высказывания вызвали у автора книги удивление.

Ранее Масси обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство РФ. Она утверждает, что ей важно остаться в России.