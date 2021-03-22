Принца Гарри и Меган Маркл обвинили во лжи после слов о тайной росписи

https://static.news.ru/photo/ed53a83a-8aeb-11eb-a35d-96000091f725_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова Меган Маркл и её супруга принца Гарри о тайной росписи за три дня до официальной церемонии, прозвучавшие во время интервью с американской телеведущей Опрой Уинфри, являются ложью, заявили британские журналисты. Регистрационное бюро королевства обнародовало свидетельство о заключении брака герцогов Сассекских. Однако жена наследника заявила, что они с принцем Гарри негласно узаконили отношения на заднем дворе дома за трое суток до торжеств.

Согласно документам, они стали официальными мужем и женой 19 мая 2018 года не в обстановке секретности, а публично в Виндзорском замке. Специалисты считают, что Меган Маркл неправильно выразилась и их «тайная свадьба» и обмен с принцем Гарри клятвами в присутствии архиепископа Кентерберийского стала репетицией перед настоящей церемонией, передаёт издание The Sun.

Кроме того, эксперты уверены, что чета не могла пожениться без необходимого числа свидетелей и в месте, не подготовленном для заключения брака. По этой причине проведённая в уединении церемония Маркл и её мужа не может считаться свадебным обрядом.

Накануне принц Гарри написал предисловие к книге «Больница у холма», в котором эмоционально высказался о гибели своей матери, принцессы Дианы. Он поделился своей болью по поводу утраты леди Ди, однако читатели британского издания Daily Mail разозлились на члена монаршей семьи. Главным героем романа стал мальчик, мама которого умерла во время пандемии. Книга посвящена скорбящим детям. Супруг Меган Маркл, также тяжело переживший утрату матери, не смог пройти мимо и поделился своей болью.

Ранее NEWS.ru писал, что Букингемский дворец опубликовал заявление в связи с выходом интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. Там сообщили, что заявления Маркл о расистских высказываниях в адрес её сына Арчи со стороны представителей королевской семьи вызывают беспокойство. Они будут рассмотрены в частном порядке.