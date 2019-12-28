https://static.news.ru/photo/21da5cf0-2ad7-11ea-bc1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Voronov/Transport Photo Images/Global Look Press

Комиссия, проводившая расследование падения самолёта A320 EgyptAir в Средиземное море, пришла к выводу, что причиной катастрофы стали утечка кислорода в кабине пилотов и последовавший за этим пожар.

Речь идёт о катастрофе, произошедшей в мае 2016 года. Самолёт совершал рейс из Каира в Париж. Все находившиеся на его борту люди погибли.

По данным комиссии, неполадка не была внезапной. Система оповещения лайнера трижды за сутки до крушения сообщала о проблеме, но и пилоты, и сотрудники наземных служб эти сигналы проигнорировали. Власти Египта утверждают, что причиной трагедии стал теракт, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что названы версии падения самолёта Bek Air под Алма-Атой. Предполагается, что причиной крушения могла стать ошибка пилотов или навигационных служб, а также техническая неисправность.