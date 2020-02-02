https://static.news.ru/photo/c39d347c-45d0-11ea-b4fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля задержали в аэропорту в Тель-Авиве 35 граждан Китая, прибывших из Москвы. Власти страны приняли решение вернуть их в Россию из-за опасений о возможном распространении коронавируса.

Инцидент произошёл 1 февраля передают «Вести». Летевшие в том же самолёте израильтяне были госпитализированы для медицинского обследования.

При вылете рейса многие пассажиры отказывались лететь вместе с гражданами КНР. Сотрудники авиакомпании несколько часов пытались урегулировать конфликт.

Ранее в Италии из-за эпидемии коронавируса в Китае глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с КНР. Исключение составили грузовые рейсы.

Как писал NEWS.ru, 67 граждан России оказались заблокированы на круизном лайнере в порту итальянского города Чивитавеккья. Всех пассажиров не выпускают на сушу из-за китайской пары, у которой были обнаружены симптомы коронавируса. Всем пассажирам запретили покидать лайнер, пока врачи не проведут необходимую экспертизу для выяснения заболевания у туристов из Китая. У пары наблюдаются лихорадка и проблемы с дыханием.

Позднее у них было обнаружено заражение новым типом коронавируса.