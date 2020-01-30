Британцев, прибывающих из китайского Уханя, разместят на военных базах. Там они будут находиться в карантине в течение двух недель после возвращения.
Мы напряжённо работаем над эвакуацией британских граждан из Уханя. Любой, кто вернётся из Уханя, будет изолирован на 14 дней и получит всю необходимую помощь врачей, — заявил министр здравоохранения и социальных дел Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.
По данным ТАСС, речь
Ранее, как писал NEWS.ru, авиакомпания British Airways приостановила все полёты в континентальную часть КНР из-за коронавируса. Также из-за вспышки пневмонии авиаперевозчик до марта приостановил бронирование билетов в Китай.
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