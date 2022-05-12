Число погибших при взрыве отеля на Кубе достигло 44 человек Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 44 человек

Фото IMAGO/Irene Perez/Global Look Press

Число погибших в результате взрыва газа в отеле Saratoga, расположенном в столичном городе Гавана на Кубе, достигло 44 человек, сообщили в Telegram-канале местного Минздрава. Ещё 16 человек находятся в больнице, из них шесть — в критическом состоянии. Общее число пострадавших составило 98 человек.

По состоянию на 11.30 (18.30 мск) 12 мая, пострадавших — 98 человек, из них 16 госпитализированы, 38 пациентов выписаны и 44 умерли, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что здание отеля Saratoga обрушилось 6 мая в результате мощного взрыва в центре кубинской Гаваны. На тот момент спасатели заявили 25 жертвах. Личности 22 жертв удалось установить. Сотрудник банка крови Гаваны, в свою очередь, сообщил, что более 300 человек пришли на сдачу крови, чтобы помочь пострадавшим.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Бермудесу в связи с трагическими последствиями взрыва в Saratoga. Президент пожелал скорейшего выздоровления раненым.