При стрельбе в американской школе ранены четыре ученика

Четыре человека ранены при стрельбе в школе в Техасе (США). Погибших нет, сообщает RT. На месте работают силовики.

Сотрудников правоохранительных органов и чрезвычайных служб стянули к учебному заведению в городе Арлингтон после сообщений об инциденте, говорится в сообщении.

Все школьники находились в своих классах. Школу блокировали. Местные средства массовой информации вели прямую трансляцию с места событий.

Также сообщалось, что ученики и сотрудники заперлись в классах и кабинетах, на территорию никого не пускают. Стрелявшая девушка забаррикадировалась на одном из этажей здания. Другие подробности на данный момент не известны.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка погибла во время развлекательной стрельбы в США. Трагедия произошла в городке Эль-Пасо, штат Техас, пять человек были ранены и один погиб. Шальная пуля попала в ребёнка во время его путешествия с родителями по пустынным районам штата. Врачи не смогли спасти жизнь девочки.