Президент и и. о. премьера Южной Осетии заразились коронавирусом

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Власти Соединённых Штатов впервые за более чем 60 лет казнят женщину. Лизу Монтгомери признали виновной в убийстве беременной и похищении её ребёнка.

Из материалов дела следует, что в октябре 2004 года Монтгомери приехала в дом жертвы, 23-летней Бобби Джо Стиннетт, под предлогом покупки щенка. Она придушила беременную верёвкой, а потом схватила кухонный...