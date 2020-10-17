Президент и и. о. премьера Южной Осетии заразились коронавирусом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заразился коронавирусом, заболевание он переносит в лёгкой форме и работает в дистанционном режиме. Коронавирус также подтвердился у исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоева.
У президента Анатолия Бибилова диагностирован COVID-19. Последний тест показал положительный результат. Коронавирус подтвердился также у и.о. председателя правительства Геннадия Бекоева, — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.
Число заболевших коронавирусом в Южной Осетии достигло 227 человек.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева 13 октября подтвердила, что у неё выявили коронавирус. По её словам, глава республики Анатолий Бибилов тоже сдавал тест на COVID-19 и он у него был отрицательный. Республика 15 сентября открыла границу с Россией, до этого ограничения на въезд длились пять месяцев.
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