Президент Южной Кореи прибыл с неожиданным визитом на Украину

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель прибыл на Украину с необъявленным ранее визитом, сообщает Yonhap. По данным агентства, южнокорейский лидер посетил Бучу и Ирпень. В скором времени пройдет встреча Юн Сок Еля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации Yohhap, президент Южной Кореи прибыл на Украину вместе со своей супругой Ким Кеон Хи после посещения саммита НАТО в Литве и последующего визита в Польшу. Перед встречей с Зеленским Юн Сок Ель планирует возложить цветы к памятнику украинским военным.

Ранее Юн Сук Ель пообещал Украине дополнительную помощь на своей первой встрече с Зеленским в рамках саммита G7 в Японии. Юн дал обещание после того, как Зеленский поблагодарил Южную Корею за гуманитарную помощь.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз будет пытаться закупить артиллерийские боеприпасы для Украины в Южной Корее. Выбор азиатского государства в качестве поставщика снарядов он объяснил их практическим отсутствием в Европе. Моравецкий добавил, что если Сеул согласится поделиться резервами, то ЕС станет закупать снаряды и для Украины, и «на другие нужды».