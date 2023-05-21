Южная Корея пообещала Украине дополнительную помощь

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский, Юн Сук Ёль

Лидер Южной Кореи Юн Сук Ёль пообещал Украине дополнительную помощь на своей первой встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Японии, передает Yonhap cо ссылкой на офис южнокорейского президента. Юн дал обещание после того, как Зеленский поблагодарил Южную Корею за гуманитарную помощь.

Южная Корея будет работать над тем, чтобы оперативно предоставить необходимую Украине технику, в том числе оборудование для разминирования и машины скорой помощи, — сообщила пресс-служба.

В апреле Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи заявило, что Сеул окончательно решил расширить список товаров, для экспорта которых следует получить специальное разрешение правительства. Теперь он вырастет с 57 до 798 наименований.

В результате в список добавили 741 позицию, в том числе промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной, химической отраслей, автомобилестроение, детали для автомобилей дороже $50 тысяч, проводники и квантовые компьютеры.

Известно, что компаниям, получившим сертификат на экспорт до 27 апреля, не придется заново подавать документы. Однако уже с 28 апреля заявки будут рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае, а разрешения на экспорт будут предоставляться в виде исключения тем компаниям, которые соответствуют всем требованиям. При этом критерии соответствия в министерстве не назвали.