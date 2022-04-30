Президент Сербии Вучич заявил, что конфликт на Украине является мировым

Ситуация на Украине является не региональным, а «мировым экономическим и политическим конфликтом», такое мнение озвучил президент Сербии Александр Вучич, передаёт RTV. По его словам, граждане его страны ещё не до конца понимают, что происходит в Европе. Он подчеркнул, что сербские власти делают всё возможное, чтобы жители не ощущали на себе все последствия конфликта.

Все избегают это так назвать, а я назову: речь идет о мировом конфликте. Это никакой не ограниченный или региональный конфликт, это мировой конфликт. Если есть сторона Запада, которая вооружает одну страну, а с другой стороны - такая сила, какой является Россия, то что это, если не мировой конфликт? — заявил он.

Вучич заявил, что власти работают над экономической ситуации в стране, чтобы граждане страны не ощутили на себе все последствия «экономического и политического» конфликта. Он подчеркнул, что также контролируются цены на топливо.

Это все импортируемая инфляция, потому что цены на сталь, газ, нефть, удобрения растут. Это проникает в [цены] на всю сельскохозяйственную продукцию, — добавил он.

Ранее военный эксперт Константин Сивков в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия уже вступила в третью мировую войну и это уже можно «зафиксировать как данность». По его словам, введение польских «миротворцев» на Западную Украину подтолкнёт нацистов к более активным боевым действиям. В тот регион, который займут «миротворцы», будут в больших количествах поступать вооружения.