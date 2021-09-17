Президент Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский проголосовал на выборах в Госдуму, сообщает «Sputnik Молдова». Политик принял участие в избирательном процессе совместно со своей супругой.

Как известно, Красносельский отдал свой голос на участке № 8205, который расположен во Дворце Республики в Тирасполе. На месте их приветствовал государственный симфонический оркестр, исполнявший гимн Лиги чемпионов.

Российские граждане, находящиеся в Молдавии, могут проголосовать на выборах в Госдуму на 30 избирательных участках, 27 из которых находятся на территории ПМР. Большинство из них будут работать только 19 сентября.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Он отметил, что такой вариант очень удобен.

На выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу были получены 1 267 594 голоса. Также на довыборах в Мосгордуму по двум округам были получены 48 940 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве — 9292 голоса.

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-формате оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в столице 2 014 765 человек.