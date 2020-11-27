Президент Ирана обвинил в убийстве физика-ядерщика Израиль

https://static.news.ru/photo/7ce9af58-314b-11eb-9c75-fa163e074e61_660.jpg Хасан Роухани Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look press

В убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего организацией исследований и инноваций при Минобороны страны, виновен Израиль. Об этом 28 ноября заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Видный физик-ядерщик был убит 27 ноября. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Как отметил Роухани, убийство Фахризаде, которого он назвал мучеником, демонстрирует отчаяние врагов Ирана и глубину их ненависти.

Его мученическая смерть не остановит наши достижения, — заявил Роухани, говоря о дальнейшем развитии атомной отрасли. Его слова передаёт РИА Новости.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Ирана заявили, что намерены жестоко наказать тех, кто стоит за убийством видного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.