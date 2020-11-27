В Тегеране пригрозили возмездием за убийство физика-ядерщика

https://static.news.ru/photo/a2a1ae62-313c-11eb-a8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Ирана заявили, что намерены жестоко наказать тех, кто стоит за убийством видного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Мы обрушимся молнией на убийц мученика, — приводит РИА Новости слова советника верховного лидера Ирана Хосейна Дехгана.

Ранее NEWS.ru писал, что американский портал Axios допустил связь между убийством Фахризаде и желанием действующего руководства США и Израиля не допустить возвращения к сделке между Вашингтоном и Ираном по мирной ядерной программе при новом президенте Соединённых Штатов.

Видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявлял, что за убийством Фахризаде стоят американские спецслужбы.

В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.