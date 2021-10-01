Президент Грузии отреагировала на заявления Саакашвили о возвращении

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что заявления экс-главы государства Михаила Саакашвили о его нахождении в Батуми вне зависимости от соответствия этого действительности накаляют предвыборную обстановку. Об этом она сообщила в своём видеообращении. Кроме того, грузинский лидер призвала политиков отказаться от уличных выступлений.

Кто бы ни тиражировал эту тему, она доказывает, что Саакашвили не думает о стране или честных выборах, а делает ставку — выйти 3 октября на улицу и устроить дестабилизацию, — сказала Зурабишвили.

По её словам, если кому-то небезразлична страна и её будущее, то необходимо рассказать обществу «правду и тем самым восстановить спокойствие», а не насмехаться и «подшучивать». Она также отметила, что власти должны предотвратить все попытки по дестабилизации и организации беспорядков.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу.

В МВД Грузии опровергли возвращение Саакашвили в страну.