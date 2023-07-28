Президент Грузии назвала прибытие российского корабля в Батуми провокацией

Прибытие российского лайнера в порт Батуми является провокационной акцией Москвы, заявила на своей странице в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она выразила благодарность жителям страны, вышедшим на акцию протеста против захода корабля в грузинский порт.

Горжусь тем, что наш народ мирно протестует против очередной российской провокации — захода российского круизного лайнера в грузинский порт Батуми, — написала Зурабишвили.

Глава государства также напомнила, что российский лайнер вошел в Батуми после прекращения зерновой сделки. В своей публикации она назвала безопасность Черного моря жизненно важной как для Грузии, так и для стран Европейского союза.

27 июля в порт Батуми прибыл лайнер из Сочи, на борту которого находились примерно 850 туристов из России. Это спровоцировало акции протеста среди населения. После того, как корабль покинул морской причал города, местные жители начали исполнять гимн государства.

По сообщениям грузинских СМИ, участники акции собрались в порту, чтобы «опротестовать политику русификации», которые якобы проводят власти страны. Недовольство участников также вызвали заявления пассажиров об отдыхе в Абхазии.