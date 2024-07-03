Президент Финляндии назвал того, кто может мгновенно закончить СВО Стубб: Си Цзиньпин может закончить конфликт на Украине одним звонком Путину

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС

Си Цзиньпин

Один телефонный звонок лидера КНР Си Цзиньпина может закончить украинский конфликт, считает президент Финляндии Александр Стубб. В интервью агентству Bloomberg он высказал мнение, что российский президент Владимир Путин «был бы вынужден» согласиться на мирные переговоры, получи он соответствующий совет от китайского лидера.

Россия сейчас так зависима от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот (украинский. — NEWS.ru) кризис, — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего визита в Киев просил украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть возможность объявить о прекращении огня перед мирными переговорами с Россией. По словам главы венгерского правительства, такое решение могло бы ускорить мирное урегулирование.

Как считает политолог Андрей Суздальцев, Орбан стал бы идеальным кандидатом на роль переговорщика по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, глава венгерского кабмина одновременно представляет и Европейский союз, и НАТО.

Эксперт пояснил, что процесс посредничества усложняется из-за наличия большого количества желающих выступить в роли переговорщиков стран. В частности, свои услуги в этом вопросе предлагают президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин, а также ряд африканских стран.