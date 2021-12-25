Президент Чехии назвал уход НАТО из Афганистана «афганским Мюнхеном»

Президент Чехии Милош Земан заявил об ухудшении ситуация в мире после капитуляции НАТО в Афганистане и прихода к власти в этой стране движения «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По его словам, это грозит новыми миграционным кризисом и повышает риск терактов в Европе. Об этом политик заявил в воскресенье в обращении к согражданам, передаёт РИА Новости.

Этот «афганский Мюнхен», судя по всему, приведёт к усилению миграционных потоков из Афганистана, но прежде всего, к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских «близнецов», которые организовал именно «Талибан», — сказал Земан.

Как ранее заявил замглавы МИД во временном правительстве талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай, США не должны вмешиваться во внутренние дела страны. В противном случае американцам будет оказано сопротивление.

С пятницы, 24 декабря, вдоль линии Дюранда — границы вдоль Пакистана и Афганистана — между талибами и армией Пакистана идут серьёзные столкновения. Местные журналисты добавляют, что стороны задействовали артиллерию, среди пострадавших есть гражданские. Стычки происходят, несмотря на то что обе стороны обещали решить приграничный конфликт с помощью переговоров.

Талибы без боя заняли Кабул 15 августа, после объявления США о решении вывести из страны свои вооружённые силы. Президент Афганистана Ашраф Гани вынужден был покинуть страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией.