Президент Бразилии объяснил отказ поставлять боеприпасы для Украины Лула да Силва: Бразилия отказалась продавать снаряды для Украины из-за нежелания вступать в войну

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Луис Инасиу Лула да Силва

Бразилия ответила отказом на просьбу правительства ФРГ передать боеприпасы для последующей поставки на Украину из-за нежелания становиться участницей конфликта, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в интервью газете El Pais. Он добавил, что не всегда в конфликте должен быть победитель, необходимо стремиться к мирному урегулированию.

Когда канцлер ФРГ посетил Бразилию, он попросил нас передать снаряды для танков, закупленных в Германии для войны. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что если будет запущен хоть один снаряд и Россия узнает, что Бразилия его продала, Бразилия вступит в войну, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что мировым лидерам следует искать способы достижения мира на Украине, а не «подливать масла в огонь». По его мнению, к конфликту привело то, что между ними давно не было возможности для диалога.

Лула да Силва добавил, что хочет поговорить со странами, которые тоже никак не связаны с боевыми действиями на Украине, чтобы найти решение по восстановлению мира. В их числе он назвал Китай, Индонезию, Мексику.

Ранее бразильский лидер заявил, что намерен найти третью альтернативу для прекращения конфликта между Россией и Украиной. При этом он отметил, что не поедет ни в Москву, ни в Киев, «пока не будет создан климат для построения мира».