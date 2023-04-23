Президент Бразилии ответил критикующим его заявления по Украине Президент Бразилии Силва заявил о намерении найти третью альтернативу для решения конфликта

Фото: Ton Molina/Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен найти третью альтернативу для прекращения конфликта между Россией и Украиной, передает Reuters. При этом он отметил, что не поедет ни в Москву, ни в Киев, «пока не будет создан климат для построения мира».

Я хочу найти третью альтернативу, которая заключается в построении мира, — сказал Силва.

Президент Бразилии подчеркнул, что не хочет никому угождать своим мнением о конфликте. По словам Силвы, его основная цель — найти способ привлечь Россию и Украину к переговорам.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что в украинском вопросе «Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглядывая на факты».

Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра не признал критику со стороны Вашингтона, который упрекнул власти южноамериканской страны в повторении позиций Москвы и Пекина по Украине. Непонятно, как в Белом доме пришли к такому выводу, отметил дипломат.