Президент Армении оценил перспективы третьей войны в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян в интервью «АиФ» заявил о необходимости оставить возможность третьей войны в Карабахе Господу Богу. По его словам, первая война в Карабахе была выиграна Арменией благодаря организации вооружённых сил и военных, которые служили в Советской армии и воевали в Афганистане.

Саркисян подчеркнул, что у Армении был «большой шанс» претворить победу в первой войне в стабильный мир. Однако он не был использован.

Азербайджан ещё под руководством Гейдара Алиева понял, что их преимущество — это нефть. И сделал всё, чтобы вывести её на международный рынок. В итоге с течением времени мы потеряли все свои преимущества. К тому же азербайджанская сторона закупила в огромных количествах вооружение, — сказал президент.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о неполном соблюдении режима перемирия в зоне карабахского конфликта. Он обвинил Азербайджан в попытках скомпрометировать деятельность российских миротворцев в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.