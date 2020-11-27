Президент Аргентины получил иск после организации похорон Марадоны

https://static.news.ru/photo/2fb9e476-3143-11eb-bc7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Napolipress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены либеральной коалиции Аргентины «Объединённые республиканцы» Ямиль Санторо и Антонио Фратамико обратились в федеральный суд с иском в адрес президента республики Альберто Фернандеса. Оппозиционеры обвинили главу государства в создании опасной ситуации в текущих эпидемиологических условиях.

По мнению истцов, организовав многолюдные церемонии в связи со смертью знаменитого футболиста Диего Марадоны, президент действовал вразрез с конституцией страны и нарушил основополагающий принцип равенства, передаёт La Nacion.

Устанавливается двойной стандарт похорон, который зависит от статуса умершего: знаменит он или нет. Если нет, соблюдаются профилактические стандарты по коронавирусу, если да — нет правила, запрещающего собирать миллионы людей на площади Пласа-де-Майо, на окружающих улицах и в самом Доме правительства, — говорится в заявлении оппозиции.

Марадона скончался от сердечного приступа 25 ноября. Ему было 60 лет. Спортсмена похоронили рядом с родителями на частном кладбище Jardín Bella Vista под Буэнос-Айресом.

Как писал NEWS.ru, в центре Буэнос-Айреса происходили столкновения между фанатами экс-игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны и полицейскими. Инциденты зафиксированы на перекрёстке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо. Фанаты собрались в очереди к президентскому дворцу, где проходила траурная церемония прощания с легендой футбола.