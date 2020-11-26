Столкновения между полицией и фанатами Марадоны начались в Буэнос-Айресе

https://static.news.ru/photo/5f981b04-3012-11eb-b0d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Ortiz/Global Look Press

В центре Буэнос-Айреса происходят столкновения между фанатами экс-игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны и полицейскими. Инциденты зафиксированы на перекрёстке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо.

Фанаты стоят в очереди к президентскому дворцу, где проходит траурная церемония прощания с легендой футбола. Силовики оттеснили людей на несколько кварталов. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ. Были задержаны два человека, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.гu, ранее столкновения поклонников спортсмена произошли на центральной площади перед президентским дворцом. Фанаты пытались пробиться на церемонию без очереди и встретились с сопротивлением полиции. Пострадавших нет.

Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября. Ему было 60 лет. Незадолго до смерти экс-футболист перенёс инсульт и операцию на головном мозге.