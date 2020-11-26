Фанаты пытались штурмом пробиться на церемонию прощания с Марадоной

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В Буэнос-Айресе на центральной площади перед президентским дворцом, где проходит церемония прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, произошли столкновения поклонников спортсмена с полицией.

Группа фанатов попыталась пробиться на церемонию в обход установленных ограничений и очередей и столкнулась с сопротивлением полиции.

Информации о пострадавших в результате потасовки нет.

Церемония прощания с Марадоной проходит на центральной площади в Буэнос-Айресе. Полицейские внимательно следят за порядком, останавливаться возле гроба со спортсменом запрещено, также не разрешается фото- и видеосъёмка.

Ранее NEWS.ru писал, что 25 ноября в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Причиной его смерти стал сердечный приступ. За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.

Марадона был признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА, лучшим спортсменом XX века в Аргентине, лучшим игроком в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Он забил рукой один из самых знаменитых футбольных голов в истории в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии. Этот случай вошёл в историю как «рука бога».